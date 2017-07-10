Видеомонтаж, обработка фотографий
Приветствую на моей страничке, меня зовут Эдуард и я помогаю клиентам получать качественные фотографии и видеоролики.
Работаю с программами Adobe Photoshop (ретушь, обтравка, цветокррекция, реставрация) и Adobe Рremier PRO, After Effects (нарезка, видеомонтаж, наложение звука и прочее). На выходе вы получите первоклассный продукт.
Ответственно подхожу к заданиям, проекты сдаю в срок, важна обратная положительная связь и долгосрочное сотрудничество с клиентами.
Портфолио: https://yadi.sk/d/WAMOItGC3Kp8Y3
Я уверен, вы будете довольны результатом!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Разработка презентации в Power Point243 просмотра
- Видеоролик гостиничного комплекса188 просмотров
- Анимированная заставка 3D к видеоролику177 просмотров
- Фотосъемка и обработка фотографии177 просмотров
- Электронная открытка187 просмотров
- Электронное приглашение223 просмотра
- Статичный баннер на сайт113 просмотров
- Разработка листовки А5156 просмотров
- Создание видео-руководства и озвучка146 просмотров
- Анимированные титры к видеоролику154 просмотра
- Создание коллажа136 просмотров
- Статичный баннер193 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Работой с Эдуардом доволен. Ролик получился хороший и это при условии, что в данном проекте я не смог сформулировать четкого ТЗ из-за незнания предметной области. Пример его работы: https://youtu.be/Qc6cxUNjssQ
Ответный отзыв
Заказчик предоставил качественный опорный материал для выполнения работы, всегда был на связи.
$5
10 баллов
6 лет назад
Обратилась к Эдуарду повторно, после успешного первого сотрудничества. Работа выполнена оперативно и качественно! Спасибо.
Ответный отзыв
Не первый раз работаю с этим заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$10
10 баллов
6 лет назад
Большое спасибо за оперативность и качественную работу! Исполнитель очень грамотно и ответственно подошел к исполнению заказа. Отдельное спасибо за то, что пошли на встречу и смогли поддерживать связь через китайский мессенджер.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Медиа-материалы предоставил, всегда был на связи. Подробно рассказал, что хочет получить и рассчитался оперативно.