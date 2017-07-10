MPEI-N4K

Эдуард Семенов MPEI-N4K

 
34 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Видеомонтаж, обработка фотографий

Приветствую на моей страничке, меня зовут Эдуард и я помогаю клиентам получать качественные фотографии и видеоролики. 

Работаю с программами Adobe Photoshop (ретушь, обтравка, цветокррекция, реставрация) и Adobe Рremier PRO, After Effects (нарезка, видеомонтаж, наложение звука и прочее). На выходе вы получите первоклассный продукт. 

Ответственно подхожу к заданиям, проекты сдаю в срок, важна обратная положительная связь и долгосрочное сотрудничество с клиентами. 

Портфолио: https://yadi.sk/d/WAMOItGC3Kp8Y3

Я уверен, вы будете довольны результатом!

PhotoshopAfter Effects
Портфолио
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Отзывы заказчиков
AndrienkoMS
Максим 
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создать видеоролик из фотографий
Работой с Эдуардом доволен. Ролик получился хороший и это при условии, что в данном проекте я не смог сформулировать четкого ТЗ из-за незнания предметной области. Пример его работы: https://youtu.be/Qc6cxUNjssQ
Заказчик предоставил качественный опорный материал для выполнения работы, всегда был на связи.
Ответный отзыв
alex_ignatovich
33 годаКитай
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создание баннера для сайта
Обратилась к Эдуарду повторно, после успешного первого сотрудничества. Работа выполнена оперативно и качественно! Спасибо.
Не первый раз работаю с этим заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
alex_ignatovich
33 годаКитай
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать видео-инструкцию по использованию мобильного приложения,
Большое спасибо за оперативность и качественную работу! Исполнитель очень грамотно и ответственно подошел к исполнению заказа. Отдельное спасибо за то, что пошли на встречу и смогли поддерживать связь через китайский мессенджер.
Ответственный заказчик. Медиа-материалы предоставил, всегда был на связи. Подробно рассказал, что хочет получить и рассчитался оперативно.
Ответный отзыв