Видеомонтаж, обработка фотографий

Приветствую на моей страничке, меня зовут Эдуард и я помогаю клиентам получать качественные фотографии и видеоролики.

Работаю с программами Adobe Photoshop (ретушь, обтравка, цветокррекция, реставрация) и Adobe Рremier PRO, After Effects (нарезка, видеомонтаж, наложение звука и прочее). На выходе вы получите первоклассный продукт.

Ответственно подхожу к заданиям, проекты сдаю в срок, важна обратная положительная связь и долгосрочное сотрудничество с клиентами.

Портфолио: https://yadi.sk/d/WAMOItGC3Kp8Y3

Я уверен, вы будете довольны результатом!