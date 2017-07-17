Создание баннера для сайта

БаннерыЗавершен17 заявок189 просмотров
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Нужно сделать баннер для сайта, без анимации.

6 лет назад
alex_ignatovich
33 годаКитай
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MPEI-N4K
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Обратилась к Эдуарду повторно, после успешного первого сотрудничества. Работа выполнена оперативно и качественно! Спасибо.
Не первый раз работаю с этим заказчиком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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