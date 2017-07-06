Баннер для подгузников, нужен современный (воздушный) баннер.

Привет, требуется сделать баннер на сайт или для рекламы 1080 на 607 и предоставить psd в слоях.

Идей как что разместить нет. Поэтому требуется человек, который визуально расставит элементы, которые приложил, разместит цену в 990 р. на сайте и сделаем баннер привлекательным, но лучше продающим. Фон нужно подобрать тоже, в светлых тонах, или по вашему усмотрению. Коробки и так светлые, поэтому светлого быть может не надо много.

Основное преимущество и посыл для людей, это нужно разместить на баннере.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПОДГУЗНИКИ «ЕСОВОО» – ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Краткая аннотация, может пригодится

Современные родители уделяют большое внимание качеству товаров для детей, но не прочь сэкономить. Мы предлагаем выгодное решение. Подгузники «ЕСОВОО» изготовлены из экологически безопасных материалов японского производства, но стоят дешевле известных брендов. Если Ваши клиенты хотят получить качество японских подгузников и экономию 20-30% – этот продукт для них.

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ECOBOO – МЫ РАСТЁМ ВМЕСТЕ С ВАМИ!