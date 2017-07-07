Необходим банер для сайта

БаннерыЗавершен18 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим банер размер 250х250. Тематика: amstafkomanda.ru

6 лет назад
7156519
Сергей 
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
delsan
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Все оперативно и качественно
Рекомендую Сергея к сотрудничеству! Задание озвучено четко и ясно, оплата своевременная. Буду рад повторному сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Баннеры для сайта

    Нужно разработать два маленьких и два больших баннера для блога.  Размер маленьких - 420*324 пикселей , размер больших 1000*350 пикселей Качество как для интернета, но хорошее. Тематика баннеров согласно названия блога. 1. Промо акции - роль сувенирной продукции?  - фото, которое отображает сувенирную продукцию, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер статика

    $15

    Нужно сделать дизайн 2  баннеров   для сайта  http://sweet-craft.ru/. Статика просто картинку в джипег. - главный банер - который на главной  1 шт.  - на внутрених 1 шт. Условия - картинки пироженых для баннера все предоставляю -  делаете 2-3 варианта. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработка баннера для VK

    $5

    Для группы Вконтакте салона красоты требуется нарисовать баннер.  Тематика: Кератиновое выпрямление и восстановление волос. Баннер НЕ рекламный, а стилизованный прайс-лист, будет размещен в закрепленном посте группу. Размер 700 x 500 px.   Результат работы: png и файл исходного проекта (фотошоп, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Графические рекламные баннеры

    Нужны графические рекламные банеры для сайта bookingcat.ru - нужно 2 разных варианта - написать большие стеклянные номера 4м2, никаких клеток! - на банере псевдокнопка “сдать кота” - желательно сделать небольшой элемент анимации, для привлечения внимания.(gif)  - где помещается лого + "комфорт отель ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Быстренько нарисовать баннер и порезать его на 9 частей

    $15

    предоставлю 5 фото для фона, на них надо нанести предоставленный мной текст, более важный крупнее, менее мельче, возможно добавить какой-то клипарт и порезать это на 9 частей, для загрузки этой мозайки в инстаграм аккаунт на выходе ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад