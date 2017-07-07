Баннер статика

На базе картинок сайта сделать три баннера - Акции, Хиты, Распродажа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн 2 баннеров для сайта http://sweet-craft.ru/. Статика просто картинку в джипег.
- главный банер - который на главной 1 шт.
- на внутрених 1 шт.
Условия
- картинки пироженых для баннера все предоставляю
- делаете 2-3 варианта. Я выбираю один
Долго мучать дизайнера и выносить мозги - Не буду - утверждаю быстро !!
Оплата не больше 15 доларов.
Оплата Приват бан, Яндекс Деньги или Вебмани
Срок - жлательно - 2 дня
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