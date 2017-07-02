Быстренько нарисовать баннер и порезать его на 9 частей

предоставлю 5 фото для фона, на них надо нанести предоставленный мной текст, более важный крупнее, менее мельче, возможно добавить какой-то клипарт и порезать это на 9 частей, для загрузки этой мозайки в инстаграм аккаунт

на выходе мне нужно 5 мозаик из 9 кусков с разным фото на фоне но с одинаковым наполнением