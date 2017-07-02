Шапка для канала в стиле Minrcraft

Здравствуйте!Необходимо разработать два баннера для интернет магазина. Тематика кожаные саквояжи и кожгалантерея ручной работы. Для ознакомления предоставляю ссылки на наш сайт и группу в FB - в приватной информации. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях ...