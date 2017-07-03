Нарисовать 10 баннеров 1080x1080px (недвижимость)

$8
БаннерыЗакрыт16 заявок264 просмотра
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Нарисовать 10 баннеров 1080x1080px для соц.сетей. Тема одна. Разные заголовки и фото можно будет менять. Внизу призыв к действию (в виде красивой стрелки) 

Более подробно расскажу кандидату.  

Обязательно прикладывайте в отклик примеры работ.  

6 лет назад
svs000
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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