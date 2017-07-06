Баннер динамический.

Пожалуйста: Фон – фон красный. Текст – текст, вроде бы как,вырезан – вырезан в красном. В тексте – то есть в прорезях – впрорезях движуха – угадывается девушка – в мини. Только, понятно, чтобы не

мельтешила; и только, понятно, без ярких цветов – в особенности без красного. В самом низу – под текстом – всамом низу замочная скважина, в замочной скважине глаз – не надолго – на две

секунды – моргает раз.Три секунды движуха – две секунды глаз; три секунды движуха – две секунды глаз.

Один цикл – пять секунд. В общем, должен срабатыватьинстинкт любопытства – а что ж это там за этим красным фоном такое?! – зритель

кликает. Кликает – переходит на мой сайт. Сам текст – файл DOC – я прикрепил. Спасибо!