Необходимо разработать баннер

Необходимо сделать 2 банера для Mdig для продукта Lux HD Zoom (объектив для телефона). Ссылка на продукт: https://www.luxhd450.com/LuxHdZoom/ Первый банер в стиле, как в прикрепленном файле v1. Второй банер в стиле, как в прикрепленных файле v21 и v22. Жду ваших ...