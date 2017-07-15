2 банер для Mgid (тизерная реклама)

Привет, требуется сделать баннер на сайт или для рекламы 1080 на 607 и предоставить psd в слоях. Идей как что разместить нет. Поэтому требуется человек, который визуально расставит элементы, которые приложил, разместит цену в 990 р. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 2 банера для Mdig для продукта Lux HD Zoom (объектив для телефона).
Ссылка на продукт:
https://www.luxhd450.com/LuxHdZoom/
Первый банер в стиле, как в прикрепленном файле v1.
Второй банер в стиле, как в прикрепленных файле v21 и v22.
Жду ваших предложений по идеям, срокам и стоимости.
Срок надеюсь не неделю, а в идеале пару дней.
В случае удачного выполнения проекта, надеюсь на продолжительное сотрудничество.
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