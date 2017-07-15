2 банер для Mgid (тизерная реклама)

БаннерыЗавершен4 заявки158 просмотров
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Необходимо сделать 2 банера для Mdig для продукта Lux HD Zoom (объектив для телефона).

Ссылка на продукт:

https://www.luxhd450.com/LuxHdZoom/

Первый банер в стиле, как в прикрепленном файле v1.

Второй банер в стиле, как в прикрепленных файле v21 и v22.

Жду ваших предложений по идеям, срокам и стоимости.

Срок надеюсь не неделю, а в идеале пару дней.

В случае удачного выполнения проекта, надеюсь на продолжительное сотрудничество.

6 лет назад
zloixxx
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Leloo
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$20
2 дня
Все отлично. Рекомендую.
Станислав отличный заказчик, детальное задание, минимум комментариев по корректировкам, моментальная оплата.
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