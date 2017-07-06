Создание баннера в группу вк

Добрый день, нужно сделать небольшой рекламный баннер для размещения в рекламных записях в сообществах вк. Достаточно все просто: фон, контакты, картинка, слоган и пару предложений текста. Нахожусь в Украине, могу оплату закинуть через терминал на карту, вебмани, как удобнее или с российской карты отправлю оплату тем, кто в России. Стоимость обсудим.