Создание баннера в группу вк

БаннерыЗакрыт6 заявок191 просмотр
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Добрый день, нужно сделать небольшой рекламный баннер для размещения в рекламных записях в сообществах вк. Достаточно все просто: фон, контакты, картинка, слоган и пару предложений текста. Нахожусь в Украине, могу оплату закинуть через терминал на карту, вебмани, как удобнее или с российской карты отправлю оплату тем, кто в России. Стоимость обсудим.

6 лет назад
Falconson1985
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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