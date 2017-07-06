Пакет баннеров для Google AdWords (gif, PNG) ЯНДЕКС ДИРЕКТ

Добрый день, нужно сделать небольшой рекламный баннер для размещения в рекламных записях в сообществах вк. Достаточно все просто: фон, контакты, картинка, слоган и пару предложений текста. Нахожусь в Украине, могу оплату закинуть через терминал на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен пакет баннеров (gif, PNG) для запуска рекламы в Google AdWards,ЯНДЕКС ДИРЕКТ.
Баннеры должны быть:
- Игровом стиле
- универсальными.
- с логотипом, кнопкой (призыв к действию) и полем для краткого описания.
- согласно техническим требованиям https://docs.google.com/document/d/1RxxOUwQw00Kh_uSINKiHk32wb5osEId4IlsOvzacT2k/edit
Прошу озвучить цену за дизайн баннера, за каждый ресайз. Указать сроки выполнения и дать ссылку на портфолио.
Рассматриваем кандидатов
Спасибо.
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