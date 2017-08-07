M_Retman

Марина Августова-Ретьман M_Retman

 
34 годаУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайт, рерайт, перевод

К вашим услугам:

- интересный копирайтинг;

- качественный рерайтинг;

- художественный и технический перевод англ-рус-укр (и наоборот);

- креативный нейминг.

Образование:

- Экономика предприятия;

- Филология (Английский язык и литература).

Знание языков:

- русский: родной;

- украинский: родной;

- английский: беглый.

Опыт работы переводчиком и копирайтером:

- 5 лет. 

Способы оплаты:

- Webmoney;

- Приватбанк.

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Отзывы заказчиков
annabelayajob
Анна Белая 
53 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
СРОЧНО! Перевод с англ на рус
Марина отправила перевод через 10 минут после того как я дала ей задание! Поэтому не могу не похвалить как надежного и ответственного исполнителя, превзошла все ожидания)) Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще.
Анна очень тактичный заказчик, дает четкое тз, оплата мгновенная! Приятно работать, всем рекомендую к сотрудничеству !!! Спасибо, Анна за интересную работу!
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ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевод с рус на англ
Марина проявила себя как надежный и коммуникабельный исполнитель. Качественный перевод, не нуждающийся в правках. Спасибо за отличную работу, соблюдение сроков и проявленную инициативу в обнаружении ошибок ТЗ!
Мгновенная оплата, приятный в общении заказчик, всегда на связи. Рекомендую!
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