Копирайт, рерайт, перевод
К вашим услугам:
- интересный копирайтинг;
- качественный рерайтинг;
- художественный и технический перевод англ-рус-укр (и наоборот);
- креативный нейминг.
Образование:
- Экономика предприятия;
- Филология (Английский язык и литература).
Знание языков:
- русский: родной;
- украинский: родной;
- английский: беглый.
Опыт работы переводчиком и копирайтером:
- 5 лет.
Способы оплаты:
- Webmoney;
- Приватбанк.
Портфолио
- Перевод EN/RU166 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Марина отправила перевод через 10 минут после того как я дала ей задание! Поэтому не могу не похвалить как надежного и ответственного исполнителя, превзошла все ожидания)) Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Анна очень тактичный заказчик, дает четкое тз, оплата мгновенная! Приятно работать, всем рекомендую к сотрудничеству !!! Спасибо, Анна за интересную работу!
$2
10 баллов
6 лет назад
Марина проявила себя как надежный и коммуникабельный исполнитель. Качественный перевод, не нуждающийся в правках. Спасибо за отличную работу, соблюдение сроков и проявленную инициативу в обнаружении ошибок ТЗ!
Ответный отзыв
Мгновенная оплата, приятный в общении заказчик, всегда на связи. Рекомендую!