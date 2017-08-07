annabelayajob

Кирилл Захаров. Написание текстов 60 руб за 1000 збп.
- $5Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Горящий проект, поэтому нужно БЫСТРО и МНОГО. Новичкам рады, если пишете нормально и базовые навыки имеете. Оплата по завершению проекта - в пятницу. 60 руб за 1000 знаков без пробелов, Webmoney или карты. Больше пишете - больше ...Копирайтинг30 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Большой объем работы в сжатые сроки. ПРОСЬБА: пишите только в том случае, если готовы приступить сейчас и написать МНОГО и БЫСТРО. Стоимость: 60 руб за 1000 знаков без пробелов. Тематика не сложная. Новичков берем после текста, если также ...Копирайтинг35 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести с русского на английский детскую книгу с обучающими советами. Сложность текста примерно 3/5. Всего около 250 тысяч знаков, буду рассматривать исполнителей с нормальным соотношением цена-качество скидки на большой объем приветствую Готова платить небольшими частями на карту, ...Переводы68 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
СРОЧНО в течение 15 минут сделать перевод с англ на рус около 1000 збп.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Перевод данных о продажах 2015-2016 года на аукционах (сборка статей из интернета), около 30 000 знаков (без пробелов). Укажите стоимость и срокиПереводы1 исполнительЗавершен6 лет назад