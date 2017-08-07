annabelayajob

Анна Белая annabelayajob

 
53 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание больших объемов текста

    $500

    Горящий проект, поэтому нужно БЫСТРО и МНОГО. Новичкам рады, если пишете нормально и базовые навыки имеете. Оплата по завершению проекта - в пятницу. 60 руб за 1000 знаков без пробелов, Webmoney или карты. Больше пишете - больше ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статьи

    $500

    Большой объем работы в сжатые сроки. ПРОСЬБА: пишите только в том случае, если готовы приступить сейчас и написать МНОГО и БЫСТРО. Стоимость: 60 руб за 1000 знаков без пробелов. Тематика не сложная. Новичков берем после текста, если также ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести детскую книгу на английский

    Нужно перевести с русского на английский детскую книгу с обучающими советами. Сложность текста примерно 3/5. Всего около 250 тысяч знаков, буду рассматривать исполнителей с нормальным соотношением цена-качество скидки на большой объем приветствую Готова платить небольшими частями на карту, ...

    Переводы68 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
$50
10 баллов
6 лет назад
Сделать перевод 30 тыс знаков без пробела
Спасибо Анне за коммуникацию и мгновенную оплату. Буду рада нашему дальнейшему сотрудничеству!
Анна выполнила работу на 5+! Быстро, граммотно, отлично. Рекомендую.
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M_Retman
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
СРОЧНО! Перевод с англ на рус
Анна очень тактичный заказчик, дает четкое тз, оплата мгновенная! Приятно работать, всем рекомендую к сотрудничеству !!! Спасибо, Анна за интересную работу!
Марина отправила перевод через 10 минут после того как я дала ей задание! Поэтому не могу не похвалить как надежного и ответственного исполнителя, превзошла все ожидания)) Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству, буду обращаться еще.
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