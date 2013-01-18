Кузнецова Мария Владимировна
Дата рождения: 21.10.1982г
Возраст: 30 лет
Адрес: г.Рыбинск, проспект Революции,д.24,кв.54
Телефон: 89611624455
Email: [email protected]
Цель: наборщик текстов
Образование:
1999-2002 Рыбинский Педагогический Колледж, факультет иностранных языков,специальность – учитель английского языка
2002-2005 Ярославский Государственный Педагогический Университет им.К.Д.Ушинского, факультет иностранных языков,специальность – учитель английского языка
Дополнительное образование:
1999 г. Курсы технического перевода, РПК
Опыт работы:
2002 – 2005 СОШ№1 г.Рыбинска, учитель английского языка. В основные обязанности входила организация и контроль учебного процесса,ведение документации,связанной с учебным процессом.
Профессиональные навыки:
Аккуратность, грамотность, организованность,обучаемость.
Дополнительная информация:
Ищу удаленную работу за компьютером.