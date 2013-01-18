гуманитарное образование,аналитический склад ума,лингвистика (англ.яз)

Кузнецова Мария Владимировна

Дата рождения: 21.10.1982г

Возраст: 30 лет

Адрес: г.Рыбинск, проспект Революции,д.24,кв.54

Телефон: 89611624455

Email: [email protected]

Цель: наборщик текстов

Образование:

1999-2002 Рыбинский Педагогический Колледж, факультет иностранных языков,специальность – учитель английского языка

2002-2005 Ярославский Государственный Педагогический Университет им.К.Д.Ушинского, факультет иностранных языков,специальность – учитель английского языка

Дополнительное образование:

1999 г. Курсы технического перевода, РПК

Опыт работы:

2002 – 2005 СОШ№1 г.Рыбинска, учитель английского языка. В основные обязанности входила организация и контроль учебного процесса,ведение документации,связанной с учебным процессом.

Профессиональные навыки:

Аккуратность, грамотность, организованность,обучаемость.

Дополнительная информация:

Ищу удаленную работу за компьютером.