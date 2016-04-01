Macarronya

Анель Пашкова Macarronya

 
33 годаРоссия/Белгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Наполнение любых сайтов контентом. Наполнение интернет-магазинов от 15 р. за позицию. Любая cms

Опыт работы со следующими cms:

  • Joomla
  • MODx
  • Wordpress
  • 1С-Битрикс
  • Opencart
Быстро могу разобраться в любой другой cms.

Также базовое знание HTML, CSS.

Опыт работы в Photoshop и его аналоге GIMP.

Гарантирую качество и быстроту заполнения.

Приветствуется долгосрочное сотрудничество.

WordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaMODXБитриксPhotoshopНаполнение интернет магазина1С-Битрикс
Портфолио
Отзывы заказчиков
rn6hz
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Наполнение товарами ИМ на OpenCart
Профессиональный и качественный подход к работе. Быстро схватывает и понимает на лету, что нужно заказчику. Сотрудничество продолжаем !
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
shimano
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Добавление товаров в интернет-магазин
Спасибо Анель за работу. Все выполнено в срок. Работой доволен.
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв