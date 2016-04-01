Наполнение любых сайтов контентом. Наполнение интернет-магазинов от 15 р. за позицию. Любая cms
Опыт работы со следующими cms:
- Joomla
- MODx
- Wordpress
- 1С-Битрикс
- Opencart
Также базовое знание HTML, CSS.
Опыт работы в Photoshop и его аналоге GIMP.
Гарантирую качество и быстроту заполнения.
Приветствуется долгосрочное сотрудничество.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Профессиональный и качественный подход к работе. Быстро схватывает и понимает на лету, что нужно заказчику. Сотрудничество продолжаем !
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
$1
10 баллов
8 лет назад
Спасибо Анель за работу. Все выполнено в срок. Работой доволен.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!