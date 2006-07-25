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Фаат Нуреев
Mag-is-Tr
Mag-is-Tr
43 года
Россия
/
Нижнекамск
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
С.М. Ким
Manasseh
57 лет
Россия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
7 баллов
17 лет назад
Ипотечный калькулятор
Ипотечный калькулятор сделан нормально. Оценить работу можно на
http://spbpower.spb.ru/ipoteka/
Уже после оплаты все отшлифовано до существующего уровня :-)
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Отзывы заказчиков
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