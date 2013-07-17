Magdi

Магди Щейхахмедов Magdi

 
60 летРоссия/Махачкала
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Бюро переводов «Магдитранс»

Щейхахмедов Магди Магомедгаджиевич

Личные сведения:

o Адрес и контактные телефоны: г.Махачкала, ул. Ирчи Казака д. 18 «д». кв. 124

Сот.+7 903 424 29 15

o Возраст: 52 года

o Семейное положение: женат

Цель:

Получение должности удаленного переводчика

Образование:

Дагестанский Государственный Университет

Дневное отделение

Факультет иностранных языков

Специальность: лингвистика и переводоведение

г. Махачкала

Профессиональный опыт:

o Сентябрь 2006г. – наст. вр.

FreeLance Group, Москва

Сфера деятельности компании: переводческое агенство

Должность: переводчик

Выполняемые обязанности: перевод технической документации.

o Октябрь 2006. наст. вр.

Компания Лингва Франка, г. Санкт Петербург

Сфера деятельности компании: переводческое бюро

Должность: переводчик

Выполняемые обязанности: письменный перевод технической документации (с английского на русский)

9.  Письменный переводКвалифицированный технический перевод санглийского языка специализацией в областях:текстильи производство тканей, производство верхней одежды; металло- и

деревообрабатывающие инструменты; аргоновая, электро- и газосварка;

композитные материалы; экструзия алюминия; деревообработка и экспорт

лесоматериалов; поставки различных видов оборудования; жидкая и порошковая

окраска, покрасочные линии и оборудование; ткацкое производство и оборудование;

электрика и сантехника; гидравлика, робототехника, фотоника,

фототехника; конструирование музыкальныхинструментов (скрипки, гитары) и других.8 903 42429 158 928 981 36 14 [email protected] http://magditrans.ru[email protected]

Специальные навыки, знания:

o работа с ТМ (Традос 7,5, Дежа Вю)

o Отличное знание ПК, основ делопроизводства;

o Работа с версткой документов