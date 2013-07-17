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Щейхахмедов Магди Магомедгаджиевич
Личные сведения:
o Адрес и контактные телефоны: г.Махачкала, ул. Ирчи Казака д. 18 «д». кв. 124
Сот.+7 903 424 29 15
o Возраст: 52 года
o Семейное положение: женат
Цель:
Получение должности удаленного переводчика
Образование:
Дагестанский Государственный Университет
Дневное отделение
Факультет иностранных языков
Специальность: лингвистика и переводоведение
г. Махачкала
Профессиональный опыт:
o Сентябрь 2006г. – наст. вр.
FreeLance Group, Москва
Сфера деятельности компании: переводческое агенство
Должность: переводчик
Выполняемые обязанности: перевод технической документации.
o Октябрь 2006. наст. вр.
Компания Лингва Франка, г. Санкт Петербург
Сфера деятельности компании: переводческое бюро
Должность: переводчик
Выполняемые обязанности: письменный перевод технической документации (с английского на русский)
9. Письменный переводКвалифицированный технический перевод санглийского языка специализацией в областях:текстильи производство тканей, производство верхней одежды; металло- и
деревообрабатывающие инструменты; аргоновая, электро- и газосварка;
композитные материалы; экструзия алюминия; деревообработка и экспорт
лесоматериалов; поставки различных видов оборудования; жидкая и порошковая
окраска, покрасочные линии и оборудование; ткацкое производство и оборудование;
электрика и сантехника; гидравлика, робототехника, фотоника,
фототехника; конструирование музыкальныхинструментов (скрипки, гитары) и других.8 903 42429 158 928 981 36 14 [email protected] http://magditrans.ru[email protected]
Специальные навыки, знания:
o работа с ТМ (Традос 7,5, Дежа Вю)
o Отличное знание ПК, основ делопроизводства;
o Работа с версткой документов
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