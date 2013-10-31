Добрый день! Необходимо встроить поисковую форму (авиабилеты) на сайт на платформе UMI.CMS. В какой срок Вы готовы это сделать и за какую стоимость?
Системы управления (CMS)3 заявки
Закрыт
12 лет назад
Проживаю в г. Новосибирск Новосибирской области. С 2003г. работаю в сфере "Страхование". В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Ребенок посещает детский сад, а я работаю дома, а именно: Администрирую группы в контакте, наполняю информацией сайты,интернет-магазины, веду обратную связь с клиентами, консультирую, отвечаю на вопросы. Веду собственные интернет-проекты.
О себе: целеустремленная, ответственная, коммуникабельная, трудоспособная.
Готова рассматривать Ваши предложения и выполнять их качественно и в срок!
Добрый день! Необходимо встроить поисковую форму (авиабилеты) на сайт на платформе UMI.CMS. В какой срок Вы готовы это сделать и за какую стоимость?