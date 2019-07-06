MaksErshov

Нужно сделать заставку начальную и конечную для видео (есть пример, есть купленный шаблон) Более подробно тз обсудим в скайпе. Пример того, что нужно сделать https://videohive.net/item/15-lower-thirds-pack/19988936?s_rank=61 этот шаблон уже куплен, просто в нем грамотно ...