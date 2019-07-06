MaksErshov

Макс Ершов MaksErshov

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
SMM, продвижение, ведение, консалтинг. Продвину ваш бизнес в социальных сетях!

  • Анимационное видео

    Нужно сделать анимационное виде на примере того, что прикреплю. (прикрепить не получается, отправлю в сообщения откликнувшимся). От вас сроки и цена выполнения работы.

    Анимация10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать заставку по шаблону в AfterEffects

    Нужно сделать заставку начальную и конечную для видео (есть пример, есть купленный шаблон) Более подробно тз обсудим в скайпе. Пример того, что нужно сделать https://videohive.net/item/15-lower-thirds-pack/19988936?s_rank=61 этот шаблон уже куплен, просто  в нем грамотно ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад