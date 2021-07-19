Только качественно и в срок. Кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, GULP.

Цель работы - комфорт заказчика.

Гарантия на вёрстку - в течении недели после выполнения работы бесплатно исправляю свои ошибки.

● готов приступить - сейчас

● закончу работу - вовремя

● на связи с заказчиком - всегда