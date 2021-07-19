Только качественно и в срок. Кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, GULP.
Цель работы - комфорт заказчика.
Гарантия на вёрстку - в течении недели после выполнения работы бесплатно исправляю свои ошибки.
● готов приступить - сейчас
● закончу работу - вовремя
● на связи с заказчиком - всегда
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Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
4 года назад
Всегда на связи. Быстро вникает в задачу. Правки вносит оперативно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничаем более полу года, без каких либо претензий. Выполненная в соответствии с тз работа принимается и оплачивается сразу.
$50
10 баллов
4 года назад
Figma
Все сделал в лучшем виде, правки внёс оперативно, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, быстро отвечает. Ни каких вопросов к вёрстке(всё было сделано по макету). Рекомендую!