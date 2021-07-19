MaksimKasyanov

Максим Касьянов MaksimKasyanov

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок. Кроссбраузерная, адаптивная верстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, GULP.

Цель работы - комфорт заказчика.

Гарантия на вёрстку - в течении недели после выполнения работы бесплатно исправляю свои ошибки.

● готов приступить - сейчас

● закончу работу - вовремя

● на связи с заказчиком - всегда

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0 из 5

Отзывы заказчиков

freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$45
10 баллов
4 года назад
Необходимо сверстать 5 внутренних страниц сайта.
Всегда на связи. Быстро вникает в задачу. Правки вносит оперативно. Рекомендую!
Сотрудничаем более полу года, без каких либо претензий. Выполненная в соответствии с тз работа принимается и оплачивается сразу.
Ответный отзыв
freelanseeer_ua
Александр 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$50
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт по макету Figma
Figma
Все сделал в лучшем виде, правки внёс оперативно, всегда на связи. Рекомендую!
Приятный заказчик, быстро отвечает. Ни каких вопросов к вёрстке(всё было сделано по макету). Рекомендую!
Ответный отзыв