Maksym

Максим Maksym

 
40 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Здравствуйте!

Я специализируюсь на верстке XHTML документов.

Сверстанный мною документ:

+ кроссбраузерный (Internet Explorer 6,7, Firefox 2,3, Opera 9.2+, Safari 3.2+, Chrome);

+ соответствует стандартам W3C (XHTML Transitional 1.0);

+ дружит с поисковиками;

+ содержит информацию в (X)HTML, представление — в CSS;

+ семантически верный на сколько позволяет дизайн;

+ содержит микроформаты.

Что касается работы в общем, я считаю, что работать нужно в УДОВОЛЬСТВИЕ, поэтому я

+ соблюдаю сроки, как и все дургие договоренности (потому что даю только те обещания, которые выполню без потери нервных клеток ваших и моих);

+ берусь за то, что точно могу сделать (по той же причине);

+ люблю нетривиальные и интересные задачи (которые не мешают первым двум условиям).

Что можно узнать обо мне не от меня:

Отзывы на www.free-lance.ru: http://www.free-lance.ru/users/maksym/opinions/

HTMLCSS
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Отзывы заказчиков
yezZ
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$1000
10 баллов
15 лет назад
Проект на движке Symfony, много работы с AJAX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Нужна помощь в установке и настройке MODx
Спасибо Максиму, помог разобраться с cms MODx. Всё наглядно рассказал и показал. Очень ему благодарен - сразу видно, что человек знающий и прекрасно разбирается в данной тематике.
Borodach
Олег 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Исправить баг верстки в firefox
Быстро и качественно! спасибо, Максим! рекоммендую однозначно