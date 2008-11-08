Здравствуйте!

Я специализируюсь на верстке XHTML документов.

Сверстанный мною документ:

+ кроссбраузерный (Internet Explorer 6,7, Firefox 2,3, Opera 9.2+, Safari 3.2+, Chrome);

+ соответствует стандартам W3C (XHTML Transitional 1.0);

+ дружит с поисковиками;

+ содержит информацию в (X)HTML, представление — в CSS;

+ семантически верный на сколько позволяет дизайн;

+ содержит микроформаты.

Что касается работы в общем, я считаю, что работать нужно в УДОВОЛЬСТВИЕ, поэтому я

+ соблюдаю сроки, как и все дургие договоренности (потому что даю только те обещания, которые выполню без потери нервных клеток ваших и моих);

+ берусь за то, что точно могу сделать (по той же причине);

+ люблю нетривиальные и интересные задачи (которые не мешают первым двум условиям).

Что можно узнать обо мне не от меня:

Отзывы на www.free-lance.ru: http://www.free-lance.ru/users/maksym/opinions/