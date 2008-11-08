Здравствуйте!
Я специализируюсь на верстке XHTML документов.
Сверстанный мною документ:
+ кроссбраузерный (Internet Explorer 6,7, Firefox 2,3, Opera 9.2+, Safari 3.2+, Chrome);
+ соответствует стандартам W3C (XHTML Transitional 1.0);
+ дружит с поисковиками;
+ содержит информацию в (X)HTML, представление — в CSS;
+ семантически верный на сколько позволяет дизайн;
+ содержит микроформаты.
Что касается работы в общем, я считаю, что работать нужно в УДОВОЛЬСТВИЕ, поэтому я
+ соблюдаю сроки, как и все дургие договоренности (потому что даю только те обещания, которые выполню без потери нервных клеток ваших и моих);
+ берусь за то, что точно могу сделать (по той же причине);
+ люблю нетривиальные и интересные задачи (которые не мешают первым двум условиям).
Что можно узнать обо мне не от меня:
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