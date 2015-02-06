Необходимо сделать страницу сайта на ВОРДПРЕСС по подобию http://udrn.alzemz.ru/254504/7374575/ или http://dwye.tarsnab.ru/255887/3298006/ укажите цену.
Сайты «под ключ»13 заявок
Закрыт
10 лет назад
Предлагаю свои услуги.
Занимаюсь рерайтом и копирайтом.
Поднимаю уникальность дипломных и курсовых работ.
Опыт - 4 года
Уникальность всех моих работ выше 93%
75% работ – с уникальностью 100%
Свободен практически весь день, иногда работаю ночью.
Усидчив. Пишу грамотно.
Георгий
Необходимо сделать страницу сайта на ВОРДПРЕСС по подобию http://udrn.alzemz.ru/254504/7374575/ или http://dwye.tarsnab.ru/255887/3298006/ укажите цену.