Мне работу закажите, напишу что захотите.

Предлагаю свои услуги.

Занимаюсь рерайтом и копирайтом.

Поднимаю уникальность дипломных и курсовых работ.

Опыт - 4 года

Уникальность всех моих работ выше 93%

75% работ – с уникальностью 100%

Свободен практически весь день, иногда работаю ночью.

Усидчив. Пишу грамотно.

Георгий