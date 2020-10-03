Тигран Манукян Manukyan_312Manukyan_312
21 годАрмения/Ванадзор
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Я училась год, и у меня есть сертификат, и я уверен, что буду выполнять работу по мере необходимости.
Я написал много страниц во время учебы, и я уверен,что вы будете довольны.
• Хорошим знанием Html5 / Css3 / Bootstrap / Javascrypt
• Опытом работы в качестве верстальщика не менее 1-х лет.
• Умением работать в команде (также с Front-end разработчиками)
Портфолио
- Дизайн интернет-магазина серебро49 просмотров
- Дизайн сайта для авторизоваться.48 просмотров
- HTML-верстка psd-макетов35 просмотров