Я училась год, и у меня есть сертификат, и я уверен, что буду выполнять работу по мере необходимости.

Я написал много страниц во время учебы, и я уверен,что вы будете довольны.

• Хорошим знанием Html5 / Css3 / Bootstrap / Javascrypt

• Опытом работы в качестве верстальщика не менее 1-х лет.

• Умением работать в команде (также с Front-end разработчиками)