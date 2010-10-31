MaratMaratMarat

Марат MaratMaratMarat

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Правки по готовому дизайну

    Всем здравствуйте. Имеется дизайн сайта, необходимо подкоректировать некоторые моменты: 1. фон сделать продолжающимся (т.е. чтобы фон повторялся на больших мониторах). 2. добавить меню на странице. 3. прочие мелочи. Предпочтение будет отдаваться креативно мыслящим дизайнерам. Задание ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать страничку нужно

    $30

    Нужно за сегодня/завтра сверстать страницу для сайта. Т.е. нужно быстро и качественно. Я в верстке разбираюсь и в оптимизации тоже. Нет времени самому верстать. Очень надеюсь на длительное сотрудничество с отличным верстальщиком.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $100

    Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль для рекламного агентства, состоящий из: – логотип (с рисунком) – подобрать фирменные цвета – подобрать фирменные шрифты – визитка – бланк – презентация в ppt формате (первая страница, последняя страница и внутренняя).

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $100

    Здравствуйте. Требуется разработать фирменный стиль для рекламного агентства, включающий в себя следующие составляющие: - логотип со знаком. - основные цвета - дизайн визитки - слоган За всеми подробностями пишите в личку.

    Дизайн визитки
    Фирменный стиль33 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
vika_81
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Разработка фирменного стиля
Только позитивные эмоции от сотрудничества с Маратом!) Грамотно составленное ТЗ, четкие комментарии в процессе работы, своевременная оплата. Рекомендую Марата, как грамотного и ответственного заказчика. Сотрудничеством осталась довольна, надеюсь и на дальнейшее:)
Всем рекомендую Викторию как отличного дизайнера. Вика не просто дизайнер, а думающий дизайнер. Виктория прекрасно продумала сюжетную линию фирменного стиля, создала мега позитивного персонажа и ,в целом, фир. стиль получился очень гармоничным и продуманным. Очень немного дизайнеров, которые грамотно подумают материал целевой аудитории. У Вики это отлично получилось! Всем рекомендую.
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