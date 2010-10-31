MaratMaratMarat

Описание задания скинул на почту исполнителю.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Всем здравствуйте. Имеется дизайн сайта, необходимо подкоректировать некоторые моменты: 1. фон сделать продолжающимся (т.е. чтобы фон повторялся на больших мониторах). 2. добавить меню на странице. 3. прочие мелочи. Предпочтение будет отдаваться креативно мыслящим дизайнерам. Задание ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно за сегодня/завтра сверстать страницу для сайта. Т.е. нужно быстро и качественно. Я в верстке разбираюсь и в оптимизации тоже. Нет времени самому верстать. Очень надеюсь на длительное сотрудничество с отличным верстальщиком.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо разработать фирменный стиль для рекламного агентства, состоящий из: – логотип (с рисунком) – подобрать фирменные цвета – подобрать фирменные шрифты – визитка – бланк – презентация в ppt формате (первая страница, последняя страница и внутренняя).Фирменный стиль1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется разработать фирменный стиль для рекламного агентства, включающий в себя следующие составляющие: - логотип со знаком. - основные цвета - дизайн визитки - слоган За всеми подробностями пишите в личку.Фирменный стиль33 заявкиЗакрыт13 лет назад