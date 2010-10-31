MaratMaratMarat

Нужно за сегодня/завтра сверстать страницу для сайта. Т.е. нужно быстро и качественно. Я в верстке разбираюсь и в оптимизации тоже. Нет времени самому верстать. Очень надеюсь на длительное сотрудничество с отличным верстальщиком.