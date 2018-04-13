Услуги по SEO-оптимизации сайта, контент-менеджменту
Здравствуйте!
Оказываю следующие услуги:
1. Провожу SEO-оптимизацию сайта:
- оптимизация страниц сайта (оптимизация title, description, H1, текста под ключевые запросы);
- составление семантического ядра;
- добавление счетчиков аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics);
- анализ юзабилити (полезности и удобства использования) сайта;
- анализ коммерческих факторов.
2. Наполняю сайты информацией: новости, статьи, фото, заполнение карточек товаров.
Действие аккаунта приостановлено!