Margo38

Мария Margo38

 
45 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Услуги по SEO-оптимизации сайта, контент-менеджменту

Здравствуйте!

Оказываю следующие услуги:

1. Провожу SEO-оптимизацию сайта:

- оптимизация страниц сайта (оптимизация title, description, H1, текста под ключевые запросы);

- составление семантического ядра;

- добавление счетчиков аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics);

- анализ юзабилити (полезности и удобства использования) сайта;

- анализ коммерческих факторов.

2. Наполняю сайты информацией: новости, статьи, фото, заполнение карточек товаров.