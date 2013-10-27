Margottaiam

Маргарита Корсун Margottaiam

 
42 годаУкраина/Дружковка
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Корсун Маргарита Анатольевна

КВАЛИФИКАЦИЯ

Преподаватель английского языка разговорного и по профессиональному направлению.

ОПЫТ РАБОТЫ

Специалист высшей категории с десятилетним стажем. Работа включает преподавание и обработку текстов и других англоязычных материалов (чтение, прослушивание, перевод, редактирование), которые базируются на разговорной и/ или технической, экономической лексике.

Работа на бирже Etxt.ru

Портфолио
Переводы
нет отзывов
от $2
#4076
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
#5457