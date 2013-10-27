Корсун Маргарита Анатольевна

КВАЛИФИКАЦИЯ

Преподаватель английского языка разговорного и по профессиональному направлению.

ОПЫТ РАБОТЫ

Специалист высшей категории с десятилетним стажем. Работа включает преподавание и обработку текстов и других англоязычных материалов (чтение, прослушивание, перевод, редактирование), которые базируются на разговорной и/ или технической, экономической лексике.

Работа на бирже Etxt.ru