Маргарита Корсун MargottaiamMargottaiam
42 годаУкраина/Дружковка
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Корсун Маргарита Анатольевна
КВАЛИФИКАЦИЯ
Преподаватель английского языка разговорного и по профессиональному направлению.
ОПЫТ РАБОТЫ
Специалист высшей категории с десятилетним стажем. Работа включает преподавание и обработку текстов и других англоязычных материалов (чтение, прослушивание, перевод, редактирование), которые базируются на разговорной и/ или технической, экономической лексике.
Работа на бирже Etxt.ru
Портфолио
- Тематическая свадьба165 просмотров
- Гадания перед сном168 просмотров
- Пробная статья на тему "Газонные травы"175 просмотров
- Новогодняя сказка224 просмотра
Переводы
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