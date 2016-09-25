MariVladimirovna

Необходимо написать статьи-обзоры (туристическая тематика) достопримечательностей Украины (русский или украинский языки). Объем одной статьи 3-5 тыс символов. В приоритете долгосрочное сотрудничество. Выбор исполнителя будет производится после выполнения тестового задания. ...