MariVladimirovna

Марина Шаповал MariVladimirovna

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
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  • Написать статьи на туристическую тематику

    Необходимо написать  статьи-обзоры (туристическая тематика) достопримечательностей Украины (русский или украинский языки). Объем одной статьи 3-5 тыс символов. В приоритете долгосрочное сотрудничество. Выбор исполнителя будет производится после выполнения тестового задания. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

bojjenkovetal
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Написать статьи на туристическую тематику
замовник - просто умнічка ...усі тонкощі роботи і вимоги до текстів дуже вичерпно і точно вказуються за особистого спілкування … Марина з розумінням ставиться до строків і дуже швидко оплачує роботу ... вдячний за співпрацю, жодних нарікань
Отлично выполнено задание. Написал 10 разноплановых текстов, полностью открыл каждую из тем. Работой довольна.
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