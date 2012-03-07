требуется перевести с русского на английский. основные требования: качество и БЫСТРОТА выполнения поставленной задачи. текст технический, опыт работы приветствуется (соблюдение абсолютно всех терминов не обязательно, на первом месте - вдумчивый перевод и ...
Быстрый качественный перевод. Языки уточнять
Владею свободно английским, немецким, французским; испанским/японским со словарем.
Образование: школа с углубленным изучением англ. яз., университет, факультет иностранных языков, специальность: английский и немецкий языки. В самые кратчайшие сроки выполню работу качественно.
Имеется опыт работы в качестве:
переводчика устного/письменного
преподавателя английского языка
переводчик в строительной компании, брачном агентстве, бюро переводов.
Буду рада сотрудничеству,
С уважением,
Мария.
- $250Переводы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Перевести с английского на русский текст в файле ru.lang.php в котором порядка 1000 строк и 270 из них переведены в качестве примера. Основные требования к работе: сохранить кодировку документа и не допустить синтаксической ошибки в ...Переводы2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
0 баллов
12 лет назад
PHP
Предоплату, как обещала, не перечислила. На сообщения не отвечает. Осторожно с этим заказчиком!
$105
0 баллов
12 лет назад
PHP
Работа выполнена, оплаты нет. Мария на сайте появляется, сообщения читает, даже новый проект создала, а по поводу работы так и не ответила. Все сообщения и файлы с датами создания сохранены. С заказчиком работать не рекомендую!