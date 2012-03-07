Maria0

Богдова Maria0

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Быстрый качественный перевод. Языки уточнять

Владею свободно английским, немецким, французским; испанским/японским со словарем.

Образование: школа с углубленным изучением англ. яз., университет, факультет иностранных языков, специальность: английский и немецкий языки. В самые кратчайшие сроки выполню работу качественно.

Имеется опыт работы в качестве:

переводчика устного/письменного

преподавателя английского языка

переводчик в строительной компании, брачном агентстве, бюро переводов.

Буду рада сотрудничеству,

С уважением,

Мария.

  • Перевеод с русского на английский

    $250

    требуется перевести с русского на английский. основные требования: качество и БЫСТРОТА выполнения поставленной задачи. текст технический, опыт работы приветствуется (соблюдение абсолютно всех терминов не обязательно, на первом месте - вдумчивый перевод и ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод PHP файла с английского на русский

    $50

    Перевести с английского на русский текст в файле ru.lang.php в котором порядка 1000 строк и 270 из них переведены в качестве примера. Основные требования к работе: сохранить кодировку документа и не допустить синтаксической ошибки в ...

    PHP
    Переводы2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

rav1k
Артем 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Перевод PHP файла с английского на русский
PHP
Предоплату, как обещала, не перечислила. На сообщения не отвечает. Осторожно с этим заказчиком!
ya-ra
43 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$105
0 баллов
12 лет назад
Перевод PHP файла с английского на русский
PHP
Работа выполнена, оплаты нет. Мария на сайте появляется, сообщения читает, даже новый проект создала, а по поводу работы так и не ответила. Все сообщения и файлы с датами создания сохранены. С заказчиком работать не рекомендую!