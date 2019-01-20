MariaSakura

Мария Тронина MariaSakura

 
34 годаРоссия/Томск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Профессионально пишу уникальные статьи, интервью,посты! Наполню ваши группы и сайты действительно правильным, полезным и продающим контентом!

-Уникальные тексты

-Продающие статьи

-Интересные интервью

-Рекламные статьи с ключевыми фразами

-Посты различной тематики

-Наполню информационно сайты

-Наполню правильным и подходящим контентом ваши группы в соц.сетях

-Пишу малую и большую прозу

-Пишу сказки на заказ

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
freelanseeer_ua
Александр 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Рерайт для инстаграмма 15 мини-статей
Хороший специалист, знающий своё дело! Смог сделать задание на все 100%, получилось именно так как хотел! Однозначно рекомендую!
Очень понравилось наше сотрудничество! Которое,к слову,продолжается! Хороший,ответственный заказчик, однозначно -рекомендую!
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