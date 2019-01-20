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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Хороший специалист, знающий своё дело! Смог сделать задание на все 100%, получилось именно так как хотел! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Очень понравилось наше сотрудничество! Которое,к слову,продолжается! Хороший,ответственный заказчик, однозначно -рекомендую!