MariaTeploukhova

Мария Теплоухова MariaTeploukhova

 
35 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Личный ассистент онлайн-предпринимателя

Меня зовут Мария Теплоухова.

Я работаю техническим помощником в образовательных онлайн-проектах.

Имею опыт работы программистом в IT компании, ведения своего дела, продаж, обучения людей и публичных выступлений. Владею инструментами настройки и продвижения онлайн-проектов.

Ответственная, грамотная, инициативная, коммуникабельная.

Стремлюсь доводить работу до совершенства, соблюдая при этом четкие сроки.

Чем я могу быть вам полезна:

  • Разработка сайтов на Tilda
  • Настройка GetCourse
  • Создание вебинарных воронок
  • Настройка рассылок
  • Создание чат-ботов
Я помогу вам решить технические задачи и освободить время для новых идей.
TildaЧат-бот