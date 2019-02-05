MariaTeploukhova

Мария Теплоухова MariaTeploukhovaMariaTeploukhova
35 летРоссия/Пермь
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Личный ассистент онлайн-предпринимателя
Меня зовут Мария Теплоухова.
Я работаю техническим помощником в образовательных онлайн-проектах.
Имею опыт работы программистом в IT компании, ведения своего дела, продаж, обучения людей и публичных выступлений. Владею инструментами настройки и продвижения онлайн-проектов.
Ответственная, грамотная, инициативная, коммуникабельная.
Стремлюсь доводить работу до совершенства, соблюдая при этом четкие сроки.
Чем я могу быть вам полезна:
- Разработка сайтов на Tilda
- Настройка GetCourse
- Создание вебинарных воронок
- Настройка рассылок
- Создание чат-ботов
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