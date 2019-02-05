MariaTeploukhova

Личный ассистент онлайн-предпринимателя

Меня зовут Мария Теплоухова.

Я работаю техническим помощником в образовательных онлайн-проектах.

Имею опыт работы программистом в IT компании, ведения своего дела, продаж, обучения людей и публичных выступлений. Владею инструментами настройки и продвижения онлайн-проектов.

Ответственная, грамотная, инициативная, коммуникабельная.

Стремлюсь доводить работу до совершенства, соблюдая при этом четкие сроки.

Чем я могу быть вам полезна:

Разработка сайтов на Tilda

Настройка GetCourse

Создание вебинарных воронок

Настройка рассылок

Создание чат-ботов

Я помогу вам решить технические задачи и освободить время для новых идей.