Marika168787

Мария Marika168787

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нам нужны грамотные рерайтеры

    $250

    дорогие авторы, нашей команде требуются грамотные и ответственные исполнители на кулинарный проект в качестве рерайтеров кулинарных рецептов. Мы от вас требуется: ответственный подход к ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуются видео рецепты, от 100 штук

    $2500

    дорогие фрилансеры, для амбициозного кулинарного проекта требуется видео контент, а именно видео рецепты хорошего и отличного качества) первоначально готовы купить около 100 видео рецептов, цена каждого отдельно присланного вами ролика будет обговариваться ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Нам нужны грамотные рерайтеры
Сотрудничество состоялось. Только положительные эмоции. Рекомендую.
Татьяна ответственно и серьезно подошла к работе и сдала ее точно в срок. Творчески обыгрывает ключевые слова. Будем и дальше с ней сотрудничать.
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