Marika168787

$250
дорогие авторы, нашей команде требуются грамотные и ответственные исполнители на кулинарный проект в качестве рерайтеров кулинарных рецептов. Мы от вас требуется: ответственный подход к ...
Копирайтинг2 исполнителя
Завершен
12 лет назад
дорогие авторы, нашей команде требуются грамотные и ответственные исполнители на кулинарный проект в качестве рерайтеров кулинарных рецептов. Мы от вас требуется: ответственный подход к ...
дорогие фрилансеры, для амбициозного кулинарного проекта требуется видео контент, а именно видео рецепты хорошего и отличного качества) первоначально готовы купить около 100 видео рецептов, цена каждого отдельно присланного вами ролика будет обговариваться ...