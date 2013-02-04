Дорогой работодатель, немного обо мне. У меня

маленькая дочка, поэтому я занялась удаленной работой. Заказы выполняю

по вечерам и уже утром высылаю заказчику.

Я работаю в основном с текстами.

Пишу новости для сайтов, что бы сайт выглядел свежим и актуальным.

Темы подбираю сама, при необходимости согласовываю с Вами.

Готовлю описания для товаров. Аккуратно изучаю свойства товара,

стараюсь подчеркнуть его направленность. Выделить среди других. При

необходимости могу вручную вносить в Вашу cms, проставлять html теги,

подбирать картинки.

Подготавливаю базы. С такими заказами работаю очень кропотливо и

аккуратно, не допускаю дублей, проверяю все по 10 раз.

Пишу статьи. От маленьких до больших. К статье всегда готовлюсь, не

пишу из головы. Стараюсь рассмотреть спорные вопросы, добавить в текст

эмоции.

Занимаюсь и вычиткой текста на ошибки, размещением текста на порталах,

написанием отзывов, объявлений.

и любые другие работы с текстом.

Расценки мои зависят от задач, сроков. Начинаются они от 20р. за 1000

знаков. Пишите, договоримся.

Пишите, отвечу оперативно.