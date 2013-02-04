Дорогой работодатель, немного обо мне. У меня
маленькая дочка, поэтому я занялась удаленной работой. Заказы выполняю
по вечерам и уже утром высылаю заказчику.
Я работаю в основном с текстами.
Пишу новости для сайтов, что бы сайт выглядел свежим и актуальным.
Темы подбираю сама, при необходимости согласовываю с Вами.
Готовлю описания для товаров. Аккуратно изучаю свойства товара,
стараюсь подчеркнуть его направленность. Выделить среди других. При
необходимости могу вручную вносить в Вашу cms, проставлять html теги,
подбирать картинки.
Подготавливаю базы. С такими заказами работаю очень кропотливо и
аккуратно, не допускаю дублей, проверяю все по 10 раз.
Пишу статьи. От маленьких до больших. К статье всегда готовлюсь, не
пишу из головы. Стараюсь рассмотреть спорные вопросы, добавить в текст
эмоции.
Занимаюсь и вычиткой текста на ошибки, размещением текста на порталах,
написанием отзывов, объявлений.
и любые другие работы с текстом.
Расценки мои зависят от задач, сроков. Начинаются они от 20р. за 1000
знаков. Пишите, договоримся.
Пишите, отвечу оперативно.