Необходимо обрабатывать фотографии участвующие в конкурсе, подбирать дизайн и стиль оформления фотографий, посмотреть подробно можно по ссылке: http://оператор-года.рф/11cca-1757-karpunina
Обработка фотографий31 заявка
Закрыт
10 лет назад
Необходимо обрабатывать фотографии участвующие в конкурсе, подбирать дизайн и стиль оформления фотографий, посмотреть подробно можно по ссылке: http://оператор-года.рф/11cca-1757-karpunina
Необходимо редактировать статьи участвующие в конкурсе: орфография, стилистика и т.д.,подробнее можно посмотреть по ссылке: http://оператор-года.рф/11cca-1757-karpunina