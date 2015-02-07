Marisa64

Елена Marisa64

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка фотографий

    Необходимо обрабатывать фотографии участвующие в конкурсе, подбирать дизайн и стиль оформления фотографий, посмотреть подробно можно по ссылке: http://оператор-года.рф/11cca-1757-karpunina

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад