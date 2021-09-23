Необходимо с нуля нарисовать обложку для паблика Вконтакте, автарку туда же иииии обложку для трека) Все это должно быть плюс-минус в одной стилистике, референсы предоставлю, также открыта к идеям. Рисовать нужно с нуля, ранних материалов ...