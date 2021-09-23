Marissesh

Марина Marissesh

 
28 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Project Manager
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайнер в Tilda

    Необходимо разработать дизайн двух страниц: для курса и личная страничка специалиста. Есть понимание по тексту и структура лендинга, нужно задизайнить и сверстать на тильде материалы

    Tilda
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Графический дизайн обложки для паблика Вконтакте, главное фото

    Необходимо с нуля нарисовать обложку для паблика Вконтакте, автарку туда же иииии обложку для трека) Все это должно быть плюс-минус в одной стилистике, референсы предоставлю, также открыта к идеям. Рисовать нужно с нуля, ранних материалов ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу к себе в команду таргетолога по соцсетям

    Меня зовут Марина, и я работаю проектным менеджером. С конца 2020-го года я начала формировать свою полноценную команду для продвижения в соцсетях (контент, продакшн, таргетинг). Сейчас моей команде не хватает классного таргетолога на удаленке. Что я ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    2 года назад