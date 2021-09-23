Необходимо разработать дизайн двух страниц: для курса и личная страничка специалиста. Есть понимание по тексту и структура лендинга, нужно задизайнить и сверстать на тильде материалы
Дизайн сайтов19 заявок
Закрыт
8 месяцев назад
Необходимо разработать дизайн двух страниц: для курса и личная страничка специалиста. Есть понимание по тексту и структура лендинга, нужно задизайнить и сверстать на тильде материалы
Необходимо с нуля нарисовать обложку для паблика Вконтакте, автарку туда же иииии обложку для трека) Все это должно быть плюс-минус в одной стилистике, референсы предоставлю, также открыта к идеям. Рисовать нужно с нуля, ранних материалов ...
Меня зовут Марина, и я работаю проектным менеджером. С конца 2020-го года я начала формировать свою полноценную команду для продвижения в соцсетях (контент, продакшн, таргетинг). Сейчас моей команде не хватает классного таргетолога на удаленке. Что я ...