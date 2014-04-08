Нужен рерайт на английском языке. Объем текста - 2000 знаков с пробелами. Срок выполнения задачи - полтора часа с момента получения заказа.
I. Перевод с/на английский: опыт 4,5 года
Большой опыт работы с частными заказчиками по различным тематикам. Осуществлял письменные, устные, а также онлайн-переводы.
Некоторые из последних проектов, в которых участвовал в качестве письменного переводчика:
C английского:
На английский:
Время выполнения заказа: 9-10 страниц в день (по 1800 знаков)
II. Копирайтинг, рерайтинг: опыт 1 год - Более 1200 статей!!!
Рекламные продающие тексты, обзоры, статьи, поэзия, проза, слоганы
III. HTML (HTML5, XHTML), CSS
Профессиональные навыки:
Знание английского - диплом переводчика, быстрая обучаемость, усидчивость, постоянная связь с заказчиком.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$4
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством с Марленом остался очень доволен. Четкое и понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую всем Марлена как ответственного и приятного заказчика
Ответный отзыв
Быстро и качественно выполнил работу. Не имею никаких замечаний.