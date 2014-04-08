I. Перевод с/на английский: опыт 4,5 года

Большой опыт работы с частными заказчиками по различным тематикам. Осуществлял письменные, устные, а также онлайн-переводы.

Некоторые из последних проектов, в которых участвовал в качестве письменного переводчика:

C английского:

www.hong-kong.ru

www.snowhost.ru/ganja/

www.akula-pera.com

www.antcol.ru

На английский:

www.yarart.com

Время выполнения заказа: 9-10 страниц в день (по 1800 знаков)

II. Копирайтинг, рерайтинг: опыт 1 год - Более 1200 статей!!!

Рекламные продающие тексты, обзоры, статьи, поэзия, проза, слоганы

III. HTML (HTML5, XHTML), CSS

Профессиональные навыки:

Знание английского - диплом переводчика, быстрая обучаемость, усидчивость, постоянная связь с заказчиком.