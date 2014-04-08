Marx

Марлен Marx

 
40 летУкраина/Севастополь
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

I. Перевод с/на английский: опыт 4,5 года

Большой опыт работы с частными заказчиками по различным тематикам. Осуществлял письменные, устные, а также онлайн-переводы.

Некоторые из последних проектов, в которых участвовал в качестве письменного переводчика:

C английского:

www.hong-kong.ru

www.snowhost.ru/ganja/

www.akula-pera.com

www.antcol.ru

На английский:

www.yarart.com

Время выполнения заказа: 9-10 страниц в день (по 1800 знаков)

II. Копирайтинг, рерайтинг: опыт 1 год - Более 1200 статей!!!

Рекламные продающие тексты, обзоры, статьи, поэзия, проза, слоганы

III. HTML (HTML5, XHTML), CSS

Профессиональные навыки:

Знание английского - диплом переводчика, быстрая обучаемость, усидчивость, постоянная связь с заказчиком.

HTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
A-Modigliani
42 годаИрландия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Нужен рерайт на английском языке
Сотрудничеством с Марленом остался очень доволен. Четкое и понятное задание, своевременная оплата. Рекомендую всем Марлена как ответственного и приятного заказчика
Быстро и качественно выполнил работу. Не имею никаких замечаний.
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