Вычитка статей, сайтов, озвучки, субтитров, игр НОСИТЕЛЕМ английского языка

Здравствуй, Уважаемый посетитель моего профиля! Вот неполный перечень моих умений и скилов:

1. За 100 руб. за 1000 знаков б.п. закажу для вас вычитку (корректуру, пруфридинг) НОСИТЕЛЕМ языка (США) английских текстов, статей, сайтов и других документов.

2. Провожу веб-анализ ниши и составляю контент-план тем статей для привлечения трафика через поисковые системы. Найду такие запросы, чтобы ваш бизнес быстро получил топовые места в выдаче))

3. Настраиваю рекламные кампании нативных объявлений, тизеров, пушей. Если у вас есть товар, и вы хотите его продвинуть - обращайтесь!

4. Отлично разбираюсь в копирайтинге (сама была копирайтером). Знаю, какая информация нужна посетителям сайта.

5. Свободно общаюсь с Ворд Пресс. Работала также в других CMS-ках.

6. Занимаюсь монетизацией сайтов - настраиваю различные каналы заработка на информационных сайтах - контекстная реклама, тизерная, банерная, реферальные партнерки, СРА-ператнерки, прямые рекламодатели.

Канал на YouTube - Как монетизировать сайт: https://www.youtube.com/channel/UCCdZJPEHKmnMXnXblKs0rXA

Жду ваших обращений и предложений))

Процветания вашему бизнесу и отличного настроения!