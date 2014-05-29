Masterok1975

Нужно разработать дизайн лэндинга и код. ТЗ прикреплены, дополнительные материалы тоже. Внимание, ТЗ прикреплены, для дизайнеров и верстки отдельные файлы. Рассматриваю как отдельные предложения по дизайну и верстке, так и все вместе, сроки пока не ...