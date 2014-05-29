Masterok1975

Владимир Masterok1975

 
48 летРоссия/Волгоград
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание LP

    В приложенных файлах есть макет и ТЗ как для дизайнера, так и для верстальщика (программиста), возможно совмещение в одном лице

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен лэндинг

    Нужно разработать дизайн лэндинга и код. ТЗ прикреплены, дополнительные материалы тоже. Внимание, ТЗ прикреплены, для дизайнеров и верстки отдельные файлы. Рассматриваю как отдельные предложения по дизайну и верстке, так и все вместе, сроки пока не ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад