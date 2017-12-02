Дарья учла все мои пожеланию к заказу, Сразу приступили к работе, представила 5 экскизов. В ходе работы помогала рекомендациями, как будет лучше смотреться. Несмотря на необычные запросы к иллюстрации работа вышла шикарной, даже не ожидал что получится так шикарно. При необходимости в работе в создании иллюстрации буду обращаться только к ней. Рекомендую.