Есть уже готовые материалы по опыту антимонопольного регулирования в Беларуси, Бельгии и Болгарии. Необходимо проанализировать эти данные и дать вывод: какие методы регулирования из Бельгии и Болгарии применимы для Беларуси, что можеть быть применимо в РБ, ...
Администрирование сайтов на базе Wordpress
Создание сайтов на базе Wordpress
Наполнение сайтов
Профессиональное владение Photoshop,Illustrator, Sony Vegas Pro
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходим логотип для факультета университета. Животное Кит, важно чтобы он был в одежде. В одежде ориентироваться на цвета факультета (фото прилагается). Само животное символизирует аббревиатуру Коммерция И Туризм. Кит должен быть приветливым и не вызывать ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть сайт университета Fcti.by его перестал видеть Яндекс. И упало сильно посещаемость сайта. ХХочется чтобы провели простенькую SEO-оптимизацию или просто выявить проблему почему так произошло. два месяца назад все работало стабильно. Сайт Fcti.byПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Наша фирма начинает заниматься продажей виниловых наклеек как на заказ, так и собственных разработок. Нам нужны новые паки стикеров, которые будут пользоваться популярностью. Любая тематика паков. Если вы работали в данном направлении, присылайте свои наброски. Опишите ваши условия работы ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад