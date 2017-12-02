MatveiBiz

Матвей Слизкий MatveiBiz

 
26 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
WordPress Наполнение, Администрирование

Администрирование сайтов на базе Wordpress

Создание сайтов на базе Wordpress

Наполнение сайтов

Профессиональное владение Photoshop,Illustrator, Sony Vegas Pro

WordPressIllustratorPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Проанализировать Зарубежный опыт антимонопольного регулирования

    Есть уже готовые материалы по опыту антимонопольного регулирования в Беларуси, Бельгии и Болгарии. Необходимо проанализировать эти данные и дать вывод: какие методы регулирования из Бельгии и Болгарии применимы для Беларуси, что можеть быть применимо в РБ, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен талисман для факультета

    Необходим логотип для факультета университета. Животное Кит, важно чтобы он был в одежде. В одежде ориентироваться на цвета факультета (фото прилагается). Само животное символизирует аббревиатуру Коммерция И Туризм. Кит должен быть приветливым и не вызывать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Провести простую SEO-оптимизацию

    Есть сайт университета Fcti.by его перестал видеть Яндекс. И упало сильно посещаемость сайта. ХХочется чтобы провели простенькую SEO-оптимизацию или просто выявить проблему почему так произошло. два месяца назад все работало стабильно. Сайт Fcti.by

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание паков наклеек для продажи

    Наша фирма начинает заниматься продажей виниловых наклеек как на заказ, так и собственных разработок. Нам нужны новые паки стикеров, которые будут пользоваться популярностью. Любая тематика паков. Если вы работали в данном направлении, присылайте свои наброски. Опишите ваши условия работы ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
wood_hand
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нужен талисман для факультета
Матвей оказался моим первым заказчиком, и, хочу сказать, что мне очень с ним повезло! Задачу поставил четко, общался вежливо, терпеливо пояснял некоторые моменты работы с сайтом и оплатой. От сотрудничества остались только положительные эмоции! Большое Вам спасибо!
Дарья учла все мои пожеланию к заказу, Сразу приступили к работе, представила 5 экскизов. В ходе работы помогала рекомендациями, как будет лучше смотреться. Несмотря на необычные запросы к иллюстрации работа вышла шикарной, даже не ожидал что получится так шикарно. При необходимости в работе в создании иллюстрации буду обращаться только к ней. Рекомендую.
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MJKMaster
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Провести простую SEO-оптимизацию
Хороший заказчик. Сотрудничеством доволен. Будем работать и дальше. Оплата в срок. Рекомендую.
Доволен работой, грамотный специалист. Проконсультировал, сделал свою работу очень быстро. Предоставил отчет по работам, доступам, всю необходимую информацию. Предложил свой план развития сайта. Рекомендую к сотрудничеству.
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