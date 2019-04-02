wood_hand

Дарья Толкачева wood_hand

 
23 годаРоссия/Нижний Новгород
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
С удовольствием помогу осуществить Ваш проект!

На данный момент в отпуске. Заказы не беру.

  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

▪ Концепт-арт

▪ Иллюстрация

      ЯЗЫКИ

▪ Русский -в совершенстве (C2)

▪ Английский -средний (B1)

      ПРОГРАММЫ

▪Photoshop

▪Inskape

      О СЕБЕ

12 лет в изобразительном искусстве. Ответственная. Работу выполню качественно и в срок.

      СХЕМА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1. Ознакомление с задачей, оценка стоимости и определение сроков.

2 Предоплата обязательна: 50% от стоимости заказа. 

3. Выполнение работы. Я назначаю срок, когда будет готов образец.

4. В назначенный день я высылаю образец, принимаю Ваши комментарии и правки. Первые 4 правки бесплатны, за каждую последующую - цена 300р. Надеюсь на понимание.

5. Согласовываем итоговый результат.

6. Вы производите остальные 50% оплаты.

7. После получения оплаты, я высылаю Вам исходники.(psd + этапы работы по запросу).

8. Обмен отзывами после успешного сотрудничества!

     ВРЕМЯ РАБОТЫ

 11:00-21:00 мск

Воскресенье - выходной

     КОНТАКТЫ

Mail:  [email protected]

Viber:  89101054410

Artstation﻿

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Буду рада сотрудничеству! 

﻿С уважением, Дарья

PhotoshopКонцепт-арт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
MatveiBiz
26 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Нужен талисман для факультета
Дарья учла все мои пожеланию к заказу, Сразу приступили к работе, представила 5 экскизов. В ходе работы помогала рекомендациями, как будет лучше смотреться. Несмотря на необычные запросы к иллюстрации работа вышла шикарной, даже не ожидал что получится так шикарно. При необходимости в работе в создании иллюстрации буду обращаться только к ней. Рекомендую.
Матвей оказался моим первым заказчиком, и, хочу сказать, что мне очень с ним повезло! Задачу поставил четко, общался вежливо, терпеливо пояснял некоторые моменты работы с сайтом и оплатой. От сотрудничества остались только положительные эмоции! Большое Вам спасибо!
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Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга