На данный момент в отпуске. Заказы не беру.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
▪ Концепт-арт
▪ Иллюстрация
ЯЗЫКИ
▪ Русский -в совершенстве (C2)
▪ Английский -средний (B1)
ПРОГРАММЫ
▪Photoshop
▪Inskape
О СЕБЕ
12 лет в изобразительном искусстве. Ответственная. Работу выполню качественно и в срок.
СХЕМА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
1. Ознакомление с задачей, оценка стоимости и определение сроков.
2 Предоплата обязательна: 50% от стоимости заказа.
3. Выполнение работы. Я назначаю срок, когда будет готов образец.
4. В назначенный день я высылаю образец, принимаю Ваши комментарии и правки. Первые 4 правки бесплатны, за каждую последующую - цена 300р. Надеюсь на понимание.
5. Согласовываем итоговый результат.
6. Вы производите остальные 50% оплаты.
7. После получения оплаты, я высылаю Вам исходники.(psd + этапы работы по запросу).
8. Обмен отзывами после успешного сотрудничества!
ВРЕМЯ РАБОТЫ
11:00-21:00 мск
Воскресенье - выходной
КОНТАКТЫ
Mail: [email protected]
Viber: 89101054410
Буду рада сотрудничеству! С уважением, Дарья
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