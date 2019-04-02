С удовольствием помогу осуществить Ваш проект!

На данный момент в отпуске. Заказы не беру.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

▪ Концепт-арт

▪ Иллюстрация

ЯЗЫКИ

▪ Русский -в совершенстве (C2)

▪ Английский -средний (B1)

ПРОГРАММЫ

▪Photoshop

▪Inskape

О СЕБЕ

12 лет в изобразительном искусстве. Ответственная. Работу выполню качественно и в срок.

СХЕМА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1. Ознакомление с задачей, оценка стоимости и определение сроков.

2 Предоплата обязательна: 50% от стоимости заказа.

3. Выполнение работы. Я назначаю срок, когда будет готов образец.

4. В назначенный день я высылаю образец, принимаю Ваши комментарии и правки. Первые 4 правки бесплатны, за каждую последующую - цена 300р. Надеюсь на понимание.

5. Согласовываем итоговый результат.

6. Вы производите остальные 50% оплаты.

7. После получения оплаты, я высылаю Вам исходники.(psd + этапы работы по запросу).

8. Обмен отзывами после успешного сотрудничества!

ВРЕМЯ РАБОТЫ

11:00-21:00 мск

Воскресенье - выходной

КОНТАКТЫ

Mail: [email protected]

Viber: 89101054410

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