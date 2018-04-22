Требуется разработка мобильного приложения для сайта Лига Квартир. Необходимо создать функционал, обеспечить удобный интерфейс и продумать дизайн. Ожидается качественная реализация с учетом потребностей пользователей.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$1200
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Мобильные приложения13 заявокЗакрыт4 года назад
- $35
Есть телефонные номера в бд разного вида: +7910922807, 89062755682, 8-905-7309710, 8-3852-202024, +7-920-951-55-77, +375296232222, 8 (917)2590112, 8911-221-54-49, все возможные вариации номеров разных стран, нужна функция на php, которая преобразует их к одному виду: +7-920-951-55-77Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Нужно сделать скрипт на php, который проставляет в таблице БД gps координаты по имеющимся в таблице адресам. Бюджет 1000 рублей. Имеем таблицу в бд address varchar(255) : 'Рязань, улица Радищева, 12' , gps_coordinates varchar(50): '54.622883,39.752428' используя api ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать новый дизайн работающего сайта, сделать адаптивную верстку для всех видов устройств.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1200
10 баллов
7 лет назад
Спасибо большое за развернутый отзыв! Желаем процветания вашему проекту с новым интерфейсом и новыми возможностями. Всегда рады помочь!
Ответный отзыв
Благодарю команду Perfecto Web, за качественную работу по нашему заданию. Нам нужно было сделать новый дизайн сайта + верстку. Очень приятно, что всю работу сделали быстро, всегда были на связи, помогали в вопросах касающихся удобства интерфейса для конечного пользователя. Пусть ваша команда процветает!