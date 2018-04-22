MaxMos

Максим MaxMos

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Модератор
  • Ответственный, исполнительный, легко обучаемый, пунктуальный. Без вредных привычек.
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1200
10 баллов
7 лет назад
Создать дизайн для сайта
Спасибо большое за развернутый отзыв! Желаем процветания вашему проекту с новым интерфейсом и новыми возможностями. Всегда рады помочь!
Благодарю команду Perfecto Web, за качественную работу по нашему заданию. Нам нужно было сделать новый дизайн сайта + верстку. Очень приятно, что всю работу сделали быстро, всегда были на связи, помогали в вопросах касающихся удобства интерфейса для конечного пользователя. Пусть ваша команда процветает!
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