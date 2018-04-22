Благодарю команду Perfecto Web, за качественную работу по нашему заданию. Нам нужно было сделать новый дизайн сайта + верстку. Очень приятно, что всю работу сделали быстро, всегда были на связи, помогали в вопросах касающихся удобства интерфейса для конечного пользователя. Пусть ваша команда процветает!