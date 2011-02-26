MaximEfremov

Нужно аккуратно и грамотно сверстать меню. ТЗ в приложении. «Студентам» — просьба не беспокоить, за бездарно сделанную работу не заплачу. Тренируйтесь на кошках.
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- HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
В аттаче лого. Задача: добавить ему бликов и теней, цвет лого темно серый. Результатом нужны две картинки 800px и 135px. Вопросы в личку.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно написать функцию на jQuery, и пару строчек CSS. В галерее есть несколько картинок (каждая в двух размерах 53х53px и 180х120px). Нужно чтобы при наведении на 53х53px с fade эффектом появлялась 180х120px. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Нужно написать для веб-сайта SEO текст (для раздела «о компании») от 4000 до 6000 знаков с ключевыми словами «офисные перегородки», «стеклянные перегородки», «стеклянные двери». Нужен понятный человеку текст, без языковыламывающих оборотов речи. Нужно изложить актуальную ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Отличный исполнитель, качественно и быстро справился с заданием. Рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
CSSjQuery
Все супер
Ответный отзыв
Игорь отлично справился. Творческий подход к решению задачи, кроссбраузерный, валидный код. Буду обращаться еще. Очень рекомендую к сотрудничеству!
$11
10 баллов
14 лет назад
Максим оплатил всю работу наперёд, и даже компенсировал комиссию сервиса. Сразу же после выбора в исполнители, отослал мне необходимый материал, в нужном формате. Так что работать было очень комфортно.
Ответный отзыв
Работа выполнена качественно и в срок. Коммуникабельный человек, знающий свое дело, с ним приятно и легко сотрудничать.
$25
10 баллов
14 лет назад
Отличный заказчик. К делу относится с пониманием. Оплату выполнил вовремя и в большем объеме, чем договаривались изначально. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший исполнитель, добросовестно относится к выполнению работы. Рекомендую.