MaximEfremov

Максим MaximEfremov

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сверстать меню: CSS+jQuery

    Нужно аккуратно и грамотно сверстать меню. ТЗ в приложении. «Студентам» — просьба не беспокоить, за бездарно сделанную работу не заплачу. Тренируйтесь на кошках.

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • "Украсить" логотип.

    $20

    В аттаче лого. Задача: добавить ему бликов и теней, цвет лого темно серый. Результатом нужны две картинки 800px и 135px. Вопросы в личку.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать функцию на jQuery и пару строчек CSS

    Нужно написать функцию на jQuery, и пару строчек CSS. В галерее есть несколько картинок (каждая в двух размерах 53х53px и 180х120px). Нужно чтобы при наведении на 53х53px с fade эффектом появлялась 180х120px. ...

    CSSjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Копирайт - светопрозрачные конструкции

    $100

    Нужно написать для веб-сайта SEO текст (для раздела «о компании») от 4000 до 6000 знаков с ключевыми словами «офисные перегородки», «стеклянные перегородки», «стеклянные двери». Нужен понятный человеку текст, без языковыламывающих оборотов речи. Нужно изложить актуальную ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Написать функцию на jQuery и пару строчек CSS
CSSjQuery
+
Отличный исполнитель, качественно и быстро справился с заданием. Рекомендую.
Ответный отзыв
Poplava
Игорь 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Сверстать меню: CSS+jQuery
CSSjQuery
Все супер
Игорь отлично справился. Творческий подход к решению задачи, кроссбраузерный, валидный код. Буду обращаться еще. Очень рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Hyperion__Art
Олег 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$11
10 баллов
14 лет назад
"Украсить" логотип.
Максим оплатил всю работу наперёд, и даже компенсировал комиссию сервиса. Сразу же после выбора в исполнители, отослал мне необходимый материал, в нужном формате. Так что работать было очень комфортно.
Работа выполнена качественно и в срок. Коммуникабельный человек, знающий свое дело, с ним приятно и легко сотрудничать.
Ответный отзыв
4UDO-DesertWind
Александр 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Копирайт - светопрозрачные конструкции
Отличный заказчик. К делу относится с пониманием. Оплату выполнил вовремя и в большем объеме, чем договаривались изначально. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший исполнитель, добросовестно относится к выполнению работы. Рекомендую.
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