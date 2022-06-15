Есть конструктор в котором пользователь добовляет картинки, текст на основную картинку. нужно, чтобы это приходила куда-нибудь, в телеграм, на почту не важно. Нужно чтобы данные приходили от пользователя, и я могла их посмотреть. Подробнее все покажу исполнителю #Canvas
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
- $30
Есть конструктор в котором пользователь добовляет картинки, текст на основную картинку. нужно, чтобы это приходила куда-нибудь, в телеграм, на почту не важно. Нужно чтобы данные приходили от пользователя, и я могла их посмотреть. Подробнее все ...Веб-программирование8 заявокЗакрытгод назад
Естьт схожий макет. Нужна дизайнерская точка зрения спциалиста, как лушче сделать в определенных моментах. Детали будут обсуждаться со специалистом. Картинки, описание и т.п. будет другое. https://www.figma.com/file/xyOJUGX6y4VqU6BqL1jcc7/Portfolio-UI---Web-%26-Mobile-(Community)?node-id=6%3A52 Требования • Mobile-first (писать мобильные стили в верхней ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Отзывы фрилансеров
$50
5 баллов
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Работа не была оплачена.
Ответный отзыв
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$10
10 баллов
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Ответный отзыв
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