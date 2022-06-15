Maya1998

Майя Maya1998

 
25 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отправка данных. Отправка формы

    $100

    Есть конструктор в котором пользователь добовляет картинки, текст на основную картинку. нужно, чтобы это приходила куда-нибудь, в телеграм, на почту не важно. Нужно чтобы данные приходили от пользователя, и я могла их посмотреть. Подробнее все покажу исполнителю #Canvas

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Отправка данных. Отправка формы

    $30

    Есть конструктор в котором пользователь добовляет картинки, текст на основную картинку. нужно, чтобы это приходила куда-нибудь, в телеграм, на почту не важно. Нужно чтобы данные приходили от пользователя, и я могла их посмотреть. Подробнее все ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создание сайта портфолио

    Естьт схожий макет. Нужна дизайнерская точка зрения спциалиста, как лушче сделать в определенных моментах. Детали будут обсуждаться со специалистом. Картинки, описание и т.п. будет другое. https://www.figma.com/file/xyOJUGX6y4VqU6BqL1jcc7/Portfolio-UI---Web-%26-Mobile-(Community)?node-id=6%3A52 Требования • Mobile-first (писать мобильные стили в верхней ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
web_engineer
Евгений 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
5 баллов
год назад
Отправка данных. Отправка формы
Работа не была оплачена.
Отлично знает свою работу. Приятно было работать. Рекомендую
Ответный отзыв
maestro2452
Дмитрий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
2 года назад
Создание сайта портфолио
Все отлично )
Приятно было работать с Дмитрием. Очень внимательный человек, и профессионал своего дела. Рекомендую
Ответный отзыв