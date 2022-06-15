Есть конструктор в котором пользователь добовляет картинки, текст на основную картинку. нужно, чтобы это приходила куда-нибудь, в телеграм, на почту не важно. Нужно чтобы данные приходили от пользователя, и я могла их посмотреть. Подробнее все покажу исполнителю #Canvas