Нужен шаблон для сайта и логотип казино. Кого интересует подробное задание в файле прикрепленном.
Дизайн сайтов6 заявок
Закрыт
14 лет назад
Нужен шаблон для сайта и логотип казино. Кого интересует подробное задание в файле прикрепленном.
Cкрипт (пакетка) для работы с базами ДЖЕНАХ, наращивания ТИЦ и быстрой индексации. Скрипт обходит базу дженах (2253 урла), создает прямые ссылки (беки) на ваши сайты. Пингует беки в сервис pingomatic.com, для ...
Нужна программа которая автоматически будет собирать WMR бонусы. База сайтов выдачи бонусов WMR будет находиться у меня на сайте. Должно быть автоматическое распознование кода картинки для сбора бонуса. Так же хотелось бы ...