Крупный Издательский Дом приглашает на постоянную работу web-программиста. Работа над сайтами компании. - высшее образование (дизайнерский курсы, как плюс); - опыт работы в аналогичной сфере по разработке и поддержке сайтов от 1,5 лет; - знание PHP/MYSQL, HTML/CSS, ...