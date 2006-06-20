Mediasign

Канардов Иван Mediasign

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Web программист

    $1500

    Крупный Издательский Дом приглашает на постоянную работу web-программиста. Работа над сайтами компании. - высшее образование (дизайнерский курсы, как плюс); - опыт работы в аналогичной сфере по разработке и поддержке сайтов от 1,5 лет; - знание PHP/MYSQL, HTML/CSS, ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web программист

    $1000

    Крупный Издательский Дом приглашает на постоянную работу web-программиста. Работа над сайтами компании. - высшее образование (дизайнерский курсы, как плюс); - опыт работы в аналогичной сфере по разработке и поддержке сайтов от 1,5 лет; - наличие быстрого канала ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад