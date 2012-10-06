Душевный подход к работе...

Приветствую!

В сфере написания текстов я отнюдь не новичок - работаю на благо сайтов уже 2,5 года.

ЧТО Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ:

- тексты для страниц сайтов (главная, о компании и др.);

- информационные статьи;

- продающие тексты;

- рекламу;

- статьи с ключевыми словами.

Не пишу чепуху, "воды" тоже не найдёте. Всегда тщательно изучаю тему, даже если по ней уже писала. Статьи - всегда авторские. Регулярно посещаю семинары и конференции по теме копирайтинга, изучаю курсы, читаю профессиональную литературу. Поэтому знаю, что и как писать.

Есть профили на других биржах. Например, ознакомиться с отзывами можно здесь: http://www.etxt.ru/felisia.html

ЛЮБИМЫЕ ТЕМЫ:

- кулинария (особенно выпечка);

- алкогольные напитки и коктейли;

- свадьба и всё, что с ней связано;

- описания стран и городов;

- история.

Мне многое интересно, предлагайте свои темы. Некомпетентна в медицине, юриспруденции, азартных играх, магии и эзотерике, форексе.

ТАКЖЕ К ВАШИМ УСЛУГАМ:

- анализ сайта (насколько он продающий, каких страниц не хватает);

- работа с Word Press;

- контент-менеджмент;

- красивое оформление статей.

ЦЕНА (за 1000 знаков):

- информационные статьи - от 100 руб.

- статьи с ключевиками - от 120 руб.

- реклама - от 150 руб.

- продающие тексты - от 200 руб.

Пишу всегда уникально и грамотно, вычитываю все ошибки перед отправкой выполненного задания.

ВНИМАНИЕ! Если Вам нужен собственный сайт - пишите. Я сотрудничаю с хорошим разработчиком! Цены приемлемые, качество высокое. Возможен комплексный заказ на создание и наполнение сайта текстами.

Всего доброго! Обращайтесь!