Приветствую!
В сфере написания текстов я отнюдь не новичок - работаю на благо сайтов уже 2,5 года.
ЧТО Я ВАМ ПРЕДЛАГАЮ:
- тексты для страниц сайтов (главная, о компании и др.);
- информационные статьи;
- продающие тексты;
- рекламу;
- статьи с ключевыми словами.
Не пишу чепуху, "воды" тоже не найдёте. Всегда тщательно изучаю тему, даже если по ней уже писала. Статьи - всегда авторские. Регулярно посещаю семинары и конференции по теме копирайтинга, изучаю курсы, читаю профессиональную литературу. Поэтому знаю, что и как писать.
Есть профили на других биржах. Например, ознакомиться с отзывами можно здесь: http://www.etxt.ru/felisia.html
ЛЮБИМЫЕ ТЕМЫ:
- кулинария (особенно выпечка);
- алкогольные напитки и коктейли;
- свадьба и всё, что с ней связано;
- описания стран и городов;
- история.
Мне многое интересно, предлагайте свои темы. Некомпетентна в медицине, юриспруденции, азартных играх, магии и эзотерике, форексе.
ТАКЖЕ К ВАШИМ УСЛУГАМ:
- анализ сайта (насколько он продающий, каких страниц не хватает);
- работа с Word Press;
- контент-менеджмент;
- красивое оформление статей.
ЦЕНА (за 1000 знаков):
- информационные статьи - от 100 руб.
- статьи с ключевиками - от 120 руб.
- реклама - от 150 руб.
- продающие тексты - от 200 руб.
Пишу всегда уникально и грамотно, вычитываю все ошибки перед отправкой выполненного задания.
ВНИМАНИЕ! Если Вам нужен собственный сайт - пишите. Я сотрудничаю с хорошим разработчиком! Цены приемлемые, качество высокое. Возможен комплексный заказ на создание и наполнение сайта текстами.
Всего доброго! Обращайтесь!