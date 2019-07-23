Menzhinskayavs

Менжинская Виктория Сергеевна

Дата рождения: 2 сентября 1984

Город проживания: г. Бровары

О себе

Имею большой опыт работы с людьми, умею эффективно решать сложные вопросы. Коммуникабельна, ответственна, пунктуальна, ориентирована на достижение высоких результатов. Пишу статьи на любую тематику, сценарии, тексты и многое другое. Готова работать, как в близких мне сферах деятельности, так и в новых для меня сферах, где вам понадобятся мои знания и опыт.РАБОТАЮ ТОЛЬКО УДАЛЕННО!Опыт работыКреативный директор С 06.2012 по 08.2018ТОВ «Продакшн студия»ОбязанностиРуководство коллективом дизайнеров, копирайтеров и арт-менеджеров в области рекламы и проведения развлекательных мероприятий. - составление смет. Разработка и проведение PR кампаний;- позиционирование товара в рекламном продукте;- разработка и утверждение структуры рекламного продукта;- написание и корректировка сценариев;- постпродакшн и графическое оформление совместно с дизайнерами;- организация и проведение кастингов;- работа с дикторами, расстановка акцентов продающих моментов;- координация работы агентства, исполнения всех работ и соблюдения сроков;- составление и согласование бюджетов.Координация съемочных процессов:- подготовка к съемочному процессу – брифы, разработка концепции, позиционирования, сценарии;- работа со сценаристом, редактором;- работа с режиссером и операторами;- координация позиционирования товара в кадре;- утверждение съемочного материала;- написание сценариев и организация шоу-программ.Креативный директор по PRс 05.2010 по 04.2012 МБ «Здоровье» , Кривой Рог - Построение коммуникаций со СМИ: организация пресс - завтраков, пресс-конференций, выставок; подготовка и анализ интервью, - Разработка информационной стратегии: анализ целевых аудиторий проекта, разработка основных мессенджей, разработка информационных материалов для внутренних тренингов и презентаций проектов для партнёров- Разработка проектов: анализ рынка, подготовка аналитической справки, подготовка описательной и расчетной части по продукту -Работа с социальными сетями Начальник отдела рекламыс 09.2007 по 04.2010 ООО «Гранд», (Дистрибьюторская компания, строительный рынок)Анализ рынка пено-изолирующих матреиалов.Разработка и реализация промо-мероприятий.Подготовка компании к ребрендингу.Проведение тендеров среди РА.- управление репутацией компании, взаимодействие со СМИ;- взаимодействие с корп. центром по вопросам PR и рекламы;- участие в создании стратегии развития брэнда;- внедрение системы внутренней мотивации для сотрудников;- планирование и проведение рекламных кампаний;- изучение деятельности конкурентов;- информационная поддержка каналов сбыта;- планирование и исполнение рекламного бюджета.Заместитель руководителя пресс-студиис 06.2005 по 09.2007 ООО «Сегодня», Днепр- Разработка и реализация информационной политики предприятия Разработка и реализация комплексных рекламных кампаний- Разработка и организация специальных мероприятий- PR первого лица - Внутренние коммуникации.ОбразованиеВысшее, с 09.2000 по 06.2005 (4 года 9 месяцев)Криворожский государственный педагогический институтФакультет/специальностьРусская филология / Русский язык и литература, ПсихологияКривой РогПрофессиональные и другие навыки- Навыки работы с компьютером: уверенный пользователь: Word, Exсel, Internet Explorer , Microsoft Outlook, Adobe Photoshop CS4, (специальные программы) ImgBurn, EPSONCD, Format Factory, Digital Photo Professional;- Медиа-планирование - Копирайтинг\журналистика - Разработка и реализация PR стратегий ( втч. в интернете ) - Продвижение в интернете Управление пректами (ивент, социальные, благотворительные пр) Знание языков• Украинский ─ свободно• Русский ─ свободно• Английский ─ средний