Переводчик

Переводчик. Направления: С азербайджанского, английского, польского, турецкого, узбекского, туркменского, чешского и словацкого языков языков на русский и украинский языки; с русского, азербайджанского, украинского, польского языков на английский язык; с русского, украинского, английского на азербайджанский язык. Навыки: перевод текстов, личных документов, устный перевод, перевод сайта, перевод материалов уголовного дела и судебных заседаний. Опыт работы: больше 24 лет. Тематика перевода: общая, юридическая, образовательная, бизнес и финансы, религиозная.