Опыт работы штатным копирайтером в сео-компании 4 года. Фрилансом занимаюсь 3 года. Быстро и качественно пишу уникальные тексты на любую тему. Примеры работ можно найти в портфолио.
Всегда чётко следую ТЗ и требованиям заказчика к оформлению текста.
Профессиональные качества:
- грамотность;
- высокая скорость печати;
- знание основ сео и особенностей размещения ключевых слов в текстах;
- умение быстро ориентироваться в материале;
- умение писать информативные и продающие тексты.
Предлагаю:
- написание статей на любую тематику (рерайт, копирайтинг);
- написание новостей, обзоров, пресс-релизов;
- редактирование текстов;
- возможна работа в социальных сетях/блогах.
Пишу тексты не только для поисковиков, но и для людей. Тексты максимально информативные, без "воды".
Пишу до 15 тысяч символов в день. Работаю 5 дней в неделю.
При необходимости выполню оплачиваемое тестовое задание.
Интересует долговременное сотрудничество.
Стоимость работы:
Копирайтинг - от 3 до 5 у.е. за 1000 зн.
Рерайт с исходника - от 2 у.е. за 1000 зн.
Глубокий рерайт - 3 у.е. за 1000 зн.
Окончательная стоимость согласовывается индивидуально в зависимости от темы, объёма и условий.
Оплата через WebMoney, ЯндексДеньги, перевод на карты (Сбербанк, Альфа-банк, Авангард, Русский Стандарт)
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