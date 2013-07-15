Копирайтер. Статьи, новости, сео-тексты, SMM.

Опыт работы штатным копирайтером в сео-компании 4 года. Фрилансом занимаюсь 3 года. Быстро и качественно пишу уникальные тексты на любую тему. Примеры работ можно найти в портфолио.

Всегда чётко следую ТЗ и требованиям заказчика к оформлению текста.

Профессиональные качества:

- грамотность;

- высокая скорость печати;

- знание основ сео и особенностей размещения ключевых слов в текстах;

- умение быстро ориентироваться в материале;

- умение писать информативные и продающие тексты.

Предлагаю:

- написание статей на любую тематику (рерайт, копирайтинг);

- написание новостей, обзоров, пресс-релизов;

- редактирование текстов;

- возможна работа в социальных сетях/блогах.

Пишу тексты не только для поисковиков, но и для людей. Тексты максимально информативные, без "воды".

Пишу до 15 тысяч символов в день. Работаю 5 дней в неделю.

При необходимости выполню оплачиваемое тестовое задание.

Интересует долговременное сотрудничество.

Стоимость работы:

Копирайтинг - от 3 до 5 у.е. за 1000 зн.

Рерайт с исходника - от 2 у.е. за 1000 зн.

Глубокий рерайт - 3 у.е. за 1000 зн.

Окончательная стоимость согласовывается индивидуально в зависимости от темы, объёма и условий.

Оплата через WebMoney, ЯндексДеньги, перевод на карты (Сбербанк, Альфа-банк, Авангард, Русский Стандарт)

Связь:

[email protected]