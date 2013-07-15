Miaray

Ирина Miaray

 
37 летРоссия/Оренбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Копирайтер. Статьи, новости, сео-тексты, SMM.

Опыт работы штатным копирайтером в сео-компании 4 года. Фрилансом занимаюсь 3 года. Быстро и качественно пишу уникальные тексты на любую тему. Примеры работ можно найти в портфолио.

Всегда чётко следую ТЗ и требованиям заказчика к оформлению текста.

Профессиональные качества:

- грамотность;

- высокая скорость печати;

- знание основ сео и особенностей размещения ключевых слов в текстах;

- умение быстро ориентироваться в материале;

- умение писать информативные и продающие тексты.

Предлагаю:

- написание статей на любую тематику (рерайт, копирайтинг);

- написание новостей, обзоров, пресс-релизов;

- редактирование текстов;

- возможна работа в социальных сетях/блогах.

Пишу тексты не только для поисковиков, но и для людей. Тексты максимально информативные, без "воды".

Пишу до 15 тысяч символов в день. Работаю 5 дней в неделю.

При необходимости выполню оплачиваемое тестовое задание.

Интересует долговременное сотрудничество.

Стоимость работы:

Копирайтинг - от 3 до 5 у.е. за 1000 зн.

Рерайт с исходника - от 2 у.е. за 1000 зн.

Глубокий рерайт - 3 у.е. за 1000 зн.

Окончательная стоимость согласовывается индивидуально в зависимости от темы, объёма и условий.

Оплата через WebMoney, ЯндексДеньги, перевод на карты (Сбербанк, Альфа-банк, Авангард, Русский Стандарт)

Связь:

[email protected]

Написание статей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
zuich
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Описания домов из бруса
Спасибо. все хорошо
Очень приятно работать с Юрием, хороший заказчик, своевременная оплата, подробные корректные задания, всегда на связи.
Ответный отзыв
Your-Content
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Копирайтеры
Ирина порадовала качественными текстами, из всех кандидатов взяли в штат именно её.
Ответственный заказчик, было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга